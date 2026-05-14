In Fvg riconfermate anche nel 2026 le Bandiere blu a Grado e Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riconfermate anche nel 2026 leBandiere blu a Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine): idue comuni sono gli unici in Friuli Venezia Giulia ad averottenuto il riconoscimento che la Foundation for environmentaleducation assegna quest’anno a 257 località rivierasche e a 87porti turistici in tutta Italia, per un totale di 525 spiagge.Prova superata dunque per le due località balneari: laBandiera blu viene attribuita sulla base di 33 criteri delProgramma e premia l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori.Tra le spiagge top, il Fvg ottiene il vessillo per tre lidi aGrado (Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta) e per unarenile a Lignano Sabbiadoro (Lido).Per quanto riguarda gli approdi turistici, sono 15 in regionea ricevere il riconoscimento, uno in più rispetto al 2025: PortoTuristico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta FaroResort e Darsena Porto Vecchio a Lignano Sabbiadoro; MarinaResort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e CondominioMarina Capo Nord ad Aprilia Marittima; Porto Maran a MaranoLagunare; Cantieri Marina San Giorgio e Marina Sant’Andrea a SanGiorgio di Nogaro; Marina Monfalcone a Monfalcone; Porto SanVito e Darsena San Marco a Grado; Porto Piccolo Marina a DuinoAurisina; Lega Navale Italiana a Trieste.