Investire su servizi di aggregazione essenziali per evitare lo spopolamento di comunità come quella di San Giorgio di Nogaro. E’ questa la volontà della Regione che, in quest’ottica, ha inaugurato oggi la Casa della gioventù, struttura in cui sono appena stati completati i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il cappotto termico e i serramenti. Un investimento da 300mila euro.