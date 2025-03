Inaugurato il nuovo centro per anziani “Zovins di une volte” in via Cividale

La convenzione per l’istituzione del nuovo centro anziani “Zovins di une volte” è stata ufficialmente firmata questo pomeriggio alla presenza dell’Assessore alla Salute ed Equità Sociale del comune di Udine, Stefano Gasparin, della dirigente dei servizi sociali Nicoletta Stradi, del Presidente dell’associazione “Amici del Salotto” Vittorio Olivieri e di Maria Loredana Mori Responsabile “Auser Renato Feruglio”. Il nuovo spazio nasce per rispondere alla necessità di aggregazione sociale della popolazione anziana, compensando la chiusura degli spazi di via Micesio e offrendo un luogo sicuro e accogliente dove gli anziani possano incontrarsi, partecipare ad attività ricreative e culturali e accedere a servizi di orientamento. Il centro potrà ospitare momenti di socializzazione, tornei di giochi ludici, conferenze, incontri tematici, cineforum e molte altre iniziative, contribuendo così a ridurre l’isolamento e a promuovere l’invecchiamento attivo. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alla terza età promosse dal Comune di Udine, che ha stanziato un ulteriore contributo di 10.000 euro a favore delle associazioni per sostenere attività motorie anche in altre sedi. Il centro “Zovins di une volte” si candida a diventare un punto di riferimento per la terza età, favorendo il dialogo intergenerazionale e rafforzando il lavoro di rete tra istituzioni, servizi pubblici e privato sociale.