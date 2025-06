Inaugurato il ponte tibetano di Malborghetto: sicurezza e turismo in quota

GUARDA IL SEERVIZIO VIDEO. A Malborghetto è stato inaugurato il nuovo ponte tibetano e presentato il trekking ad anello “Wilderness dei valloni”, un percorso di oltre 20 km che valorizza le valli alpine friulane. Alla cerimonia l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha elogiato l’intuizione del Comune e del sindaco, ricordando che l’opera coniuga sicurezza del territorio e sviluppo turistico. La Regione – ha detto – investe decine di milioni per mettere in sicurezza aree montane fragili e trasformare gli interventi di protezione civile in opportunità di crescita culturale, sociale e turistica per le Alpi friulane.