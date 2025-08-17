Incendio del Mare, Lignano Pineta illumina la notte

Un vero e proprio bagno di folla ha animato Lignano Pineta in occasione dell’“Incendio del Mare”, l’evento clou dell’estate lignanese. I fuochi d’artificio hanno trasformato la spiaggia in un palcoscenico naturale, con colori e riflessi che hanno incendiato il cielo e il mare, regalando emozioni uniche a turisti e residenti. A fare da cornice allo spettacolo, la musica di Renato Pontoni che, con la sua esibizione in Piazza Marcello d’Olivo, ha coinvolto il pubblico fino a tarda sera. Atmosfera di festa, applausi e grande partecipazione per una serata che si conferma tra le più attese della stagione.