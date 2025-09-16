  • Aiello del Friuli
martedì 16 Settembre 2025
Italian Bike Week 2025: a Lignano Sabbiadoro si accendono i motori dal 18 al 21 settembre

Accanto al fuoristrada, il programma offre tour panoramici, spettacoli e raduni di grande richiamo. Tra gli appuntamenti più attesi tornano il Custom Bike Show, tappa ufficiale dell’IMC – Italian Motorcycle Championship -, la spettacolare Saturday Light Parade e il Free Chapter Italian Event 2025,
Redazione
Autore: Redazione

Dal 18 al 21 settembre ritorna la Italian Bike Week, l’appuntamento di fine estate dedicato ai motori a 360° e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Dopo il successo record del Biker Fest International di maggio, con 265.000 presenze, la località balneare si prepara a vivere quattro giorni di pura passione sulle due e quattro ruote.

Nata nel 2022 come evoluzione “off-road” del celebre Biker Fest, la manifestazione si è imposta come il più importante evento turistico italiano legato al fuoristrada. Fulcro della kermesse sarà la Off Road Arena: oltre 155.000 mq di area sterrata, con percorsi dedicati ai Demo Ride e agli Enduro Days, le prove libere curate dall’MC Sabbiadoro, dove i motociclisti potranno testare gratuitamente i nuovi modelli Adventure, Enduro, Scrambler e Cross messi a disposizione dalle principali Case, presenti anche con stand ed esposizioni allo Stadio Teghil.

Accanto al fuoristrada, il programma offre tour panoramici, spettacoli e raduni di grande richiamo. Tra gli appuntamenti più attesi tornano il Custom Bike Show, tappa ufficiale dell’IMC – Italian Motorcycle Championship -, la spettacolare Saturday Light Parade e il Free Chapter Italian Event 2025, meeting nazionale che riunirà quasi 700 harleysti.

Spazio anche alle quattro ruote con la US Car on the Beach, il raduno di fine estate che trasforma Lignano in una piccola Daytona Beach adriatica: dalle muscle car anni ’60-’70 ai pick-up, dalle coupé d’epoca agli hot rod personalizzati. Un vero museo a cielo aperto che attirerà collezionisti e appassionati da tutta Europa, accompagnato dall’atmosfera tipica dei raduni americani, tra rock’n’roll e convivialità. L’esposizione sarà aperta al pubblico già sabato, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino questi gioielli a quattro ruote e di incontrare i proprietari, sempre disponibili a condividere aneddoti e curiosità.

Protagonista assoluta sarà infine la musica live con “Rally, Race & Rock”: undici concerti gratuiti sul Main Stage dell’Area Luna Park. Ospite d’eccezione Pino Scotto, icona dell’hard rock italiano, che presenterà il suo ultimo lavoro “The Devil’s Call”, unitamente ai brani più amati della sua carriera. Con lui i Machine Guns, quintetto friulano devoto ai Guns N’ Roses, e i Hell Hit, tra grunge e rock alternativo.

Quattro giorni di motori, spettacolo e musica: la Italian Bike Week 2025 è il gran finale dell’estate motociclistica, dove adrenalina, libertà e passione si incontrano nella cornice unica di Lignano Sabbiadoro.

«Siamo giunti alla quarta edizione dell’Italian Bike Week che, nata per il rimando dovuto al Covid, si è dimostrata da subito un grande successo – commenta il Consigliere delegato al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini -. Da qui l’idea di proporre agli organizzatori lo sdoppiamento della manifestazione – nel mese di maggio il Bikers Fest International e a settembre l’Italian Bike Week – e considerato il numero degli eventi in programma, sono certo che continuerà a crescere nel tempo. Un auspicio che, come Amministrazione comunale, ci auguriamo considerata la proficua collaborazione in essere con gli organizzatori. Siamo pronti ad accogliere con gioia tutti i bikers e gli appassionati che non vorranno mancare a questo appuntamento, capace di coniugare passione, sport e turismo nella nostra città – conclude il consigliere Brini -».

