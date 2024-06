Jennifer Pavesi di Terzo di Aquileia è ‘Miss Isola Augusta’

Jennifer Pavesi ventidue anni di Terzo di Aquileia (Ud), studentessa di giurisprudenza con il sogno di diventare presentatrice, si è aggiudicata il titolo di “Miss Isola Augusta” valido per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.

La selezione si è svolta nel “Chiosco” dell’azienda vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella (Ud) e con Jennifer sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Shelly Privileggi, ventunenne commessa di Trieste; terza classificata “Miss Framesi” Serena Facchin, diciannove anni di Pordenone, studentessa di lingue; quarta classificata Jenny Borgobello, venticinque anni di Gradisca d’Isonzo, ballerina e ragazza immagine; al quinto posto Angela Borgese, diciottenne di Bagnaria Arsa (Ud), studentessa al liceo scientifico; sesta classificata Sara Pompegnani, diciassette anni di Martignacco (Ud), studentessa di lingue.

Le vincitrici sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Lo spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante, completi “Givova” e body “Miluna”; la colonna sonora è stata curata del Maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”; ospite della selezione Lisa Piran “Miss Friuli Venezia Giulia + 2023”, tra le protagoniste dell’ultima finale di “Miss Italia” che ha raccontato la sua esperienza legata al concorso.

L’organizzazione della selezione è stata curata dall’”Isola Augusta” di Massimo Bassani e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale.

Per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone “Acconciature Roberta” di Monfalcone e Grado.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.