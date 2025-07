Jovanotti ai Laghi di Fusine: in bici per il concerto, ma Legambiente protesta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lorenzo Jovanotti torna in Friuli con un evento speciale: il 26 luglio sarà ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival, in un concerto accessibile solo in bicicletta. Nessuna auto, nessun pedone: per i 5.000 spettatori l’unico modo per partecipare sarà pedalare, lungo percorsi naturalistici di varia difficoltà. Jovanotti, ha annunciato che tenterà lui stesso l’impresa: 770 chilometri in bici da casa sua ai Laghi, uno per ogni giorno trascorso dal suo incidente due anni fa. Un evento unico nel suo genere, già sold out, che promette di coniugare musica, natura e sostenibilità. Ma Legambiente contesta l’iniziativa. In particolare Marco Lepre, Presidente del circolo Legambiente Carnia Valcanale-Canal del Ferro accusa: “Altro che evento green – afferma – la bicicletta elettrica non può sostituire il camminare, e portare migliaia di persone in un ambiente fragile come quello dei Laghi di Fusine è una forzatura. La montagna non è uno stadio”. L’ Associazione ricorda inoltre che in passate edizioni del festival sono rimasti mozziconi, rifiuti e danni al suolo causati dai mezzi cingolati e dalle attrezzature. E cita le regole del parco: vietati rumori forti, smottamenti del terreno e ogni alterazione dell’ambiente. ” Ci sono luoghi e modalità più adatte per fare spettacolo – continua Lepre – senza trasformare un Sito di Interesse Comunitario in un palco per grandi eventi. La vera sostenibilità non si fa con i biglietti sold out, ma con il rispetto”.