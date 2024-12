La delfina solitaria assiste al recupero di un maxi rete da pesca illegale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha saltato e giocato con i ricercatori e il personale della capitaneria di porto impegnato nel recupero di una enorme rete da pesca abusiva. Un esemplare femmina di delfino ha preso parte a una operazione di tutela ambientale iniziata grazie all’attività dei ricercatori dell’area Marina protetta di Miramare e della cooperativa Shoreline per il monitoraggio di Dna ambientale per il progetto interreg Seainsights. Nei giorni scorsi il personale della cooperativa era a bordo del peschereccio Spaccamari quando in prossimità del depuratore si Servola notava una bottiglia di plastica, nel tentativo di recuperare l’oggetto però si sono accorti che vi era legata una rete da pesca. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera che, contatto come la rete fosse stata calata in una zona vietata per la pesca, autorizzava i ricercatori a recuperarla. Inizialmente si pensava a una rete di piccole dimensioni, ma alla fine dopo tre ore di lavoro ne è stata recuperata una porzione di 2 chilometri mentre il resto delle rete, incagliata, verrà recuperato nei prossimi giorni. A preoccupare i ricercatori la presenza della delfina che negli ultimi mesi si è fatta conoscere per le sue esibizioni solitarie nel Golfo di Trieste, da Grignano alle coste istriane. Il suo comportamento anomalo, tipico dei delfini solitari, è causato dalla mancanza di conspecifici e una ricerca di interazione con l’essere umano. L’animale in ogni caso si è sempre mantenuto a distanza di sicurezza dalla rete accompagnando anche i ricercatori mentre facevano ritorno in porto.