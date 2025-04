La Giunta di Lignano riapre i bandi per le concessioni balneari

La Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro con parere unanime dell’intera maggioranza ha approvato oggi, la delibera di riavvio dei bandi di gara per le concessioni demaniali scadute, attraverso la pubblicazione di un avviso di prosecuzione delle procedure selettive, per i giorni residui all’atto della precedente revoca. La giunta lignanese ha disposto anche una proroga tecnica dei titoli concessori, sino al nuovo termine di aggiudicazione, al fine di tutelare l’interesse pubblico al regolare, ordinato ed efficace svolgimento della stagione turistica balneare 2025. “In questo modo l’Amministrazione ha inteso prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato e darne esecuzione, riavviando il procedimento di selezione dei concessionari, ritenendo, che la procedura dovesse riprendere nello stato in cui la medesima si trovava al momento dell’assunzione dei provvedimenti di revoca – precisa in una nota il Sindaco, Laura Giorgi – l’intenzione è quella di concludere i relativi procedimenti di assegnazione entro i giorni previsti dalla procedura, detratti i giorni già decorsi con l’originaria pubblicazione degli avvisi”.