La Pasticceria Galimberti chiude a Udine e va a Pozzuolo: ” Troppi cantieri e pochi parcheggi”

GUARDA IL VIDEO Due mesi fa aveva denunciato un calo degli incassi del 40 per cento e circa 30 mila euro persi nell’ultimo anno. Oggi Fausto Di Salvo ha lasciato via Gemona: da due settimane la Pasticceria Galimberti ha chiuso per aprire a Pozzuolo del Friuli il locale “ Mezza Parola by Galimberti” in via quarto Genova.

Alla base della decisione, spiega l’esercente, non soltanto i cantieri e i disagi che per mesi hanno interessato la via, ma anche la difficoltà di trovare parcheggio e gli effetti della Ztl, fattori che avrebbero progressivamente ridotto passaggi e clienti.

Un trasferimento che, almeno nei primi giorni, sembra premiare la scelta: secondo Di Salvo, in appena due settimane a Pozzuolo gli incassi hanno già superato quelli dell’ultimo periodo dell’attività in via Gemona.