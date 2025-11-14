La Scuola di San Giorgio della Richinvelda modello nazionale all’Assemblea Anci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La nuova scuola primaria di San Giorgio della Richinvelda, innovativa e all’avanguardia, diventa un modello nazionale. Durante l’Assemblea Nazionale dell’ANCI, il Sindaco Michele Leon è salito sul palco della plenaria per presentare, davanti a oltre 2.000 sindaci e al Vicepresidente effettivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, il progetto della nuova scuola, riconosciuto da ANCI Nazionale come uno dei progetti che hanno cambiato l’Italia. La scuola “Edmondo De Amicis”, inaugurata a marzo alla presenza del ministro Valditara è stata realizzata grazie a un investimento di 4 milioni di euro provenienti dal PNRR, è un edificio moderno, tecnologico e sostenibile, costruito secondo i più alti standard energetici, fino a raggiungere la classe A4+. Gli spazi includono 10 aule didattiche, 3 laboratori, un’aula insegnanti e una biblioteca diffusa, pensati per accogliere e stimolare una didattica innovativa.

Per questo il primo cittadino è stato invitato direttamente dalla Segretaria Generale ANCI, Veronica Nicotra, a portare la propria testimonianza sul PNRR, risultando l’unico sindaco a intervenire davanti a Fitto e a una platea di amministratori riuniti sotto il tema “Insieme per il bene comune”.

A colpire i presenti è stata in particolare l’aula didattica esterna, considerata l’innovazione più significativa tra le proposte presentate in tutta Italia: un modello educativo all’aria aperta che ANCI intende ora promuovere e replicare in altri territori. Anche il Ministero dell’Istruzione la sta valutando come modello nazionale, confermando l’eccellenza del lavoro svolto e la visione educativa promossa dal Comune.