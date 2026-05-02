Lavori pubblici, 717 milioni per il FVG

Oltre 717 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con un aumento superiore al 6% rispetto alla programmazione precedente.

La Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma dei lavori pubblici, rafforzando gli investimenti su tutto il territorio.

“Un incremento significativo che ci permette di intervenire con opere strategiche diffuse”, ha spiegato l’assessore Cristina Amirante.

Più di 462 milioni sono già destinati al 2026.

Tra le priorità, la viabilità con interventi su ponti, nuove bretelle e miglioramenti della rete stradale. Spazio anche alla mobilità sostenibile, con il potenziamento delle ciclovie regionali.

Tra le opere principali, il nuovo ponte sul Meduna e la Gronda Nord tra Fontanafredda e Pordenone, per migliorare traffico, sicurezza e collegamenti sul territorio.