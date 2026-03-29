Lega, Bosello riconfermato segretario provinciale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Centocinquantatré voti contro i 113 dello sfidante Pietro Valent: sono questi i numeri che hanno sancito la riconferma di Graziano Bosello come segretario provinciale della Lega.

Il risultato è arrivato al termine del congresso svolto dalla mattinata e conferma la fiducia della base nel segretario uscente, premiando la linea politica portata avanti negli ultimi anni.

Nel suo intervento dopo la proclamazione, Bosello ha ringraziato i sostenitori e ha ribadito l’impegno a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Dall’altra parte, Valent ha riconosciuto l’esito del voto, sottolineando comunque l’importanza di un confronto interno che, ha detto, contribuisce a rafforzare il partito.