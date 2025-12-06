Lignano accende il Natale: luce, musica e la spiaggia allestita d’inverno

A Lignano Sabbiadoro è ufficialmente iniziato il Natale d’A…Mare: l’inaugurazione ha dato il via a un mese ricco di appuntamenti che animeranno la località dal centro cittadino fino alla spiaggia, tra luci, musica, tradizioni e nuove esperienze pensate per residenti e visitatori.

Cuore identitario della manifestazione resta il Presepe di Sabbia, giunto alla XXII edizione. L’opera, realizzata da un gruppo di artisti internazionali, continua a richiamare migliaia di visitatori e rappresenta uno degli elementi più amati del Natale lignanese.

L’edizione 2025 introduce due nuovi filoni tematici: Natale di Luce e Natale di Musica.

Con Natale di Luce, Lignano si presenta come un grande percorso scenografico all’aperto, caratterizzato da installazioni luminose, atmosfere suggestive e punti dedicati alla magia visiva delle festività. Dalla grande stella di ingresso città alle scenografie diffuse, il tema della luce accompagna idealmente l’intera manifestazione.

Natale di Musica porta invece una programmazione ampia e trasversale: i concerti gospel del 28 dicembre e del 6 gennaio, la serata “Balliamoci sopra” con Radio Sorriso il 30 dicembre, l’esibizione di Valerio Scanu il 2 gennaio, il Monte Carlo Nights Show con Nick the Nightfly & Band il 4 gennaio, per arrivare agli eventi di punta: la notte del 31 dicembre con Radio Piterpan, il concerto di Arisa del 1° gennaio e il Trio di Parma il 9 gennaio.

Tra le novità più attese figura la Spiaggia d’Inverno, una nuova area allestita con gazebo, lettini e un beach bar che permette di vivere la spiaggia anche nella stagione fredda, offrendo un’atmosfera rilassante e un punto di vista inedito sul mare d’inverno.

Il calendario propone attività per tutte le età: torna il Villaggio del Gusto, con le casette in legno dedicate alle specialità regionali e ai sapori della tradizione; riapre il Villaggio di Babbo Natale nel Parco San Giovanni Bosco, con giochi, laboratori e incontri dedicati ai più piccoli; e in Piazza Fontana è attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio, punto di ritrovo per famiglie, bambini e appassionati.

A completare il programma ci sono spettacoli itineranti, appuntamenti culturali, il Pignarul in riva al mare e lo spazio natalizio di Pineta, dove un villaggio artico luminoso accoglie grandi e piccoli, raggiungibile anche a bordo del trenino Lignano Express.

Con un calendario ricco, diversificato e già partito con una grande partecipazione, Natale d’A…Mare 2025 conferma la capacità di Lignano Sabbiadoro di proporre un Natale identitario, moderno e coinvolgente, capace di valorizzare la città anche nella stagione invernale.