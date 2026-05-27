Lignano accoglie i Bersaglieri nel ricordo del terremoto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il Friuli non dimentica e anche i Bersaglieri non dimenticano”. Con questo messaggio è stato presentato a Lignano Sabbiadoro il 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, in programma dal 27 al 31 maggio. Un’edizione speciale, dedicata ai cinquant’anni dal terremoto del Friuli del 1976 e al ruolo dei Bersaglieri nei primi soccorsi alla popolazione. Durante la conferenza stampa si è svolta la tradizionale consegna della “Stecca”, simbolo di appartenenza e responsabilità del Corpo. Domenica il momento più atteso: la sfilata dei Bersaglieri lungo il lungomare di Lignano, accompagnata dal sorvolo delle Frecce Tricolori . In programma anche concerti, mostre storiche e il Villaggio del Bersagliere. A chiudere la settimana sarà il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Teghil.