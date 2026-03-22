Lignano, al via il boat show dedicato alla nautica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci stand, la possibilità di provare alcune imbarcazioni e poi enogastronomia e concerti musicali. Si è alzato ufficialmente il sipario sul Lignano Boat show, ottava edizione, che proseguirà domani e il prossimo fine settimane dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.

Oltre a scafi sarà possibile scoprire accessori e strumentazioni del mondo della nautica. La consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo ha sottolineato che questo appuntamento «è di grande valore per il Friuli Venezia Giulia, capace di mettere insieme istituzioni, operatori e territori in un’unica visione di sviluppo legata alla nautica e al turismo».