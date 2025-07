Lignano aspetta l’Air Show, ma il meteo tiene tutti col fiato sospeso

Tutto pronto a Lignano Sabbiadoro per l’Air Show, uno degli eventi più spettacolari e attesi dell’estate, con la partecipazione delle Frecce Tricolori. Turisti e appassionati oggi si ritrovano a Lignano pronti a guardare il cielo, ma con lo sguardo rivolto anche… alle previsioni del tempo. L’Air Show, in programma per le 18.30, promette come sempre emozioni forti con evoluzioni acrobatiche, voli dimostrativi e soprattutto il gran finale con le Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza italiana. Al momento l’evento è confermato e la spiaggia è pronta ad accogliere migliaia di spettatori, ma resta l’incognita maltempo: nubi, pioggia e vento sono attesi sul litorale proprio nell’orario dell’esibizione delle frecce.