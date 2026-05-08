Lignano blindata: sicurezza rafforzata per Pentecoste

Comitato d’ordine e sicurezza oggi a Lignano per definire il dispositivo di sicurezza dell’estate 2026 .Il vertice ha tracciato il piano di prevenzione in vista dei grandi eventi di maggio e dell’avvio della stagione turistica, che nei primi weekend primaverili ha già fatto registrare un incremento del 12 per cento delle presenze, con punte fino a centomila turisti.Particolare attenzione sarà dedicata alla Pentecoste, in programma dal 22 al 25 maggio, evento che richiamerà migliaia di giovani anche da Austria e Germania. Per l’occasione è prevista anche la presenza di agenti della polizia austriaca in collaborazione con le forze dell’ordine italiane.Tra le misure annunciate, il rafforzamento degli organici di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, con servizi straordinari di controllo e prevenzione già a partire dai prossimi fine settimana.Previsto inoltre l’impiego di steward privati e guardie giurate sui mezzi pubblici e nelle aree più frequentate, in collegamento diretto con le forze dell’ordine presenti sul territorio e nelle autostazioni.Sarà rafforzato anche il controllo della viabilità, con una presenza capillare lungo le direttrici interessate dal traffico intenso nei weekend e durante gli eventi.Per limitare gli eccessi durante la Pentecoste, il Comune emanerà specifiche ordinanze con chiusura anticipata dei locali, divieti di somministrazione e consumo di alcolici in determinate fasce orarie e limitazioni al volume della musica.Nel piano sicurezza rientrano anche la 41esima edizione dei Giochi nazionali estivi “Special Olympics”, in programma dal 19 al 24 maggio, il raduno nazionale dei Bersaglieri dal 27 al 31 maggio e i grandi eventi musicali dell’estate.