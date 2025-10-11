Lignano capitale dello sport internazionale con il Triathlon 2025

Oltre 700 atleti provenienti da otto Paesi sono arrivati a Lignano Sabbiadoro per la tredicesima edizione del Lignano International Triathlon, una delle competizioni più attese del calendario sportivo regionale. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon, unisce in un’unica sfida nuoto, ciclismo e corsa, con prove valide anche per il Campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. Nella prima giornata di gare, il successo è andato a Emiliano Tassinari, primo a tagliare il traguardo con un tempo di 1 ora e 43 minuti, mentre tra le donne si è imposta Ilaria Zane con 1 ora e 53 minuti. Domani in programma la seconda giornata di gare, con atleti italiani e internazionali pronti a sfidarsi nelle acque e sulle strade della località balneare. L’evento conferma Lignano come una delle mete sportive più attive e attrattive del Nordest, capace di unire competizione, turismo e promozione del territorio.

intervista video Mauro Bordin Presidente Consiglio Regionale FVG