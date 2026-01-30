  • Aiello del Friuli
venerdì 30 Gennaio 2026
Territorio

Lignano, chiuse tutte le gare: assegnate le 16 concessioni

Resta sullo sfondo la partita dei possibili ricorsi, già annunciati su alcune procedure, che ora passeranno al vaglio della giustizia amministrativa
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano Sabbiadoro si chiude il “puzzle” delle concessioni balneari messe a gara: tutte e sedici le concessioni scadute sono state assegnate.

L’ultimo affidamento in ordine cronologico è stato fatto oggi: riguarda lo stabilimento “Gabbiano” che è stato assegnato alla società Jesolo Beach Service, completando così l’iter avviato dal Comune la scorsa primavera.

Le prime due assegnazioni erano arrivate a inizio dicembre: la struttura “Mela Gaya” e la concessione per noleggio natanti .

A seguire, altre cinque concessioni tra impianti e pubblici esercizi: Lignano Sabbiadoro Gestioni , ristorante La Sacca , bar Frecce Tricolori , bar Punta Faro e stabilimento Il Giardino .

Il 31 dicembre sono state ufficializzate altre sei assegnazioni: Bagno Italia , La Sacca , Lido del Sole , Lido City , Bagno Lignano e l’area per la spiaggia dei cani, affidata a Doggy Beach.

A gennaio le ultime tessere: Ausonia  a Pietro Ceiner e Portofino a Fast Eat Italy, fino all’assegnazione di oggi.

Resta sullo sfondo la partita dei ricorsi, annunciati su alcune procedure, che ora passeranno al vaglio della giustizia amministrativa.

