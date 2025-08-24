Lignano, il Gruppo Alpini festeggia 60 anni di storia e valori

GUARDA IL VIDEO Sessant’anni di impegno e di presenza attiva sul territorio: il Gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro festeggia il suo anniversario con due giorni di eventi, il 6 e 7 settembre. Un traguardo che, come spiegano gli organizzatori, non è una semplice celebrazione, ma un modo per ricordare quanto fatto in passato e per ribadire la volontà di continuare a servire la comunità, fedeli ai valori della solidarietà, della memoria e della partecipazione. Il programma prevede sabato sera il concerto del coro sezionale ANA di Codroipo in Duomo, mentre domenica mattina l’ammassamento, il corteo e la cerimonia dell’alzabandiera, seguiti dalla Santa Messa e dall’onore ai Caduti. Non mancheranno la deposizione della corona e lo sfilamento lungo le vie del centro, accompagnati dalla fanfara sezionale ANA di Udine. Un anniversario importante per gli “alpini di quota zero”, come vengono definiti quelli di Lignano, che in questi decenni hanno dimostrato una volontà forte di collaborazione con le istituzioni e con le associazioni cittadine, mantenendo viva la tradizione alpina anche in riva al mare.