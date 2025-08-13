  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 13 Agosto 2025
Territorio

Lignano Riviera, spiagge sold out e prezzi stabili per gli stagionali nel 2026

Hotel pieni per i prossimi 15 giorni
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

A Lignano Sabbiadoro è ancora tempo di pienone, con le spiagge prese d’assalto dai turisti in questa prima metà di agosto. Particolarmente significativa la situazione a Lignano Riviera, dove la SIL, la Società Imprese Lignano che gestisce l’arenile, registra il tutto esaurito per i prossimi 15 giorni. Non solo ombrelloni al completo, ma anche campeggio e hotel affiliati già pieni, a conferma di una stagione estiva da record. Un successo che avrà ricadute positive anche sul 2026: la SIL ha infatti confermato prezzi invariati per gli stagionali, senza rincari, proprio per premiare la fedeltà della clientela. Le tariffe erano già ferme da tre anni, con un piccolo ritocco solo per le prime file fronte mare, per offrire un servizio migliorato a chi sceglie la posizione più vicina all’acqua. Un’estate da incorniciare, dove l’ottima affluenza e la gestione mirata degli spazi hanno trasformato Lignano Riviera in una delle mete sempre più richieste.

