Lignano Sabbiadoro, sicurezza rafforzata con il Nucleo antidegrado

Prosegue e si rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro sul fronte della sicurezza urbana. Accanto ai consueti servizi serali della Polizia Locale, attivi quotidianamente e fino all’1.30 di notte, è stato istituito un nuovo servizio in borghese, il Nucleo antidegrado, con alcune pattuglie, in abiti civili, che affiancano i normali controlli del territorio, per monitorare in maniera più discreta le aree sensibili della città.

«E’ tra le novità più significative – commenta il Sindaco Laura Giorgi – fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza e contrastare fenomeni di microcriminalità e comportamenti incivili».

L’obiettivo è chiaro: «vogliamo estendere ulteriormente la presenza sul territorio e massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e deterrenza, anche attraverso l’effetto sorpresa».

Anche il nuovo Nucleo antidegrado, come avviene per tutta l’attività operativa del Comando di Polizia Locale, opera in stretta sinergia con le Forze dell’ordine presenti sul territorio, in un’ottica di massima collaborazione e sussidiarietà, garantendo il proprio apporto nel contrasto ai piccoli reati e nel presidio costante delle aree urbane.

«In un contesto regionale in cui i reati si confermano in calo, anche con percentuali importanti – dichiara il Sindaco – il territorio di Lignano si mantiene tra quelli con i dati più bassi. Questo risultato non è casuale, ma è frutto di un lavoro costante, di un presidio attento e della collaborazione tra tutte le forze in campo. Con il Nucleo Antidegrado vogliamo rafforzare ulteriormente la percezione e la realtà della sicurezza in città».

Sulla stessa linea il Comandante della Polizia Locale, Flavio Lucio Rossio: «L’estensione dei servizi in orario serale e l’impiego di pattuglie in borghese ci consentono di rendere più efficace l’azione di prevenzione e deterrenza. La presenza visibile delle auto di servizio resta fondamentale, ma l’attività discreta permette di intervenire con maggiore incisività in situazioni sospette. Determinante è anche il supporto delle telecamere di sorveglianza, che rappresentano un prezioso alleato operativo».

Accanto al potenziamento dei controlli, l’Amministrazione sta pensando a un’iniziativa di formazione e prevenzione, rivolta alla cittadinanza: un corso dedicato ad aumentare la consapevolezza sui rischi legati a truffe e furti, fornendo strumenti utili per riconoscere situazioni sospette e indicazioni chiare su chi contattare in caso di necessità.

«Un’azione – ribadisce Giorgi – che punta non solo al contrasto dei reati, ma anche alla diffusione di una cultura della sicurezza partecipata, nella convinzione che la collaborazione tra Istituzioni, Forze dell’ordine e cittadini, rappresenti il vero valore aggiunto per tutelare il territorio».

A tutto ciò si aggiunge anche il corso di difesa e sicurezza personale, al via domani, 19 febbraio. Lezioni settimanali da due ore, nella palestra delle scuole medie, per apprendere le tecniche di autodifesa.