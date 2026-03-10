Lignano, sicurezza rafforzata e possibili “zone rosse” per i grandi eventi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lavoro di squadra, nato e consolidato negli ultimi anni, per affrontare una stagione turistica che apre con un mese di maggio carico di eventi di forte richiamo: Pentecoste, il raduno nazionale dei Bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro.

Alla luce di un tanto si è riunito oggi, martedì 10 marzo, in Municipio a Lignano Sabbiadoro, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Udine, Domenico Lione alla presenza del Questore, Pasquale Antonio De Lorenzo, dell’Assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dei principali soggetti coinvolti, in generale dalla stagione turistica e in particolare proprio dallo svolgimento dei prossimi eventi, Vigili del Fuoco, Sores, TPL Fvg, Li.sa.gest. e operatori economici. Presenti per il Comune, il Sindaco Laura Giorgi e il Comandante della Polizia Locale Flavio Lucio Rossio.

Al centro dell’incontro la pianificazione delle misure di prevenzione e controllo per l’intera stagione turistica e in vista di quegli eventi che comporteranno un significativo incremento dei flussi turistici.

Come ha ricordato il Sindaco Laura Giorgi, «negli ultimi anni proprio il lavoro sinergico tra Istituzioni, forze dell’ordine, operatori economici e associazioni di categoria ha consentito di migliorare sensibilmente la gestione di momenti particolarmente delicati per la località».

Un percorso – ha spiegato il Prefetto garantendo per i mesi estivi, unitamente al Questore, un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine – che punta sempre più sulla prevenzione, sul presidio del territorio e su un sistema di sicurezza integrata.

«La presenza, qui oggi, del Comitato – ha sottolineato il Sindaco – dimostra l’attenzione nei confronti di una località che, d’estate e in occasione di particolari eventi, si trasforma da piccolo centro di 7mila abitanti a realtà da centinaia di migliaia di persone».

Giorgi ha rimarcato l’importanza di arrivare preparati: «l’inizio della stagione è particolarmente importante, anche sotto il profilo della deterrenza, perché chi arriva a Lignano con finalità diverse da quelle turistiche tende a farlo proprio tra fine maggio e inizio giugno. Concentrando in quel periodo la presenza delle forze dell’ordine abbiamo visto che la strategia funziona».

Entrando nello specifico il Sindaco ha ricordato come la Pentecoste sia «un appuntamento ormai abituale accompagnato, negli ultimi anni, da un percorso virtuoso, costruito assieme agli operatori economici, per contenere gli effetti di un grande evento giovanile che porta lavoro e divertimento, ma che in passato ha creato anche episodi negativi e danni d’immagine. L’obiettivo da perseguire è quello di traghettare il fenomeno verso risvolti più positivi».

Un concetto ribadito anche dal Prefetto, nell’evidenziare come la sicurezza nella località sia il frutto di un sistema integrato. «Dobbiamo garantire la massima serenità a chi sceglie questa località. Non soltanto con le forze dello Stato. Negli anni abbiamo capito che la sicurezza urbana è un sistema integrato, che parte dalle forze di polizia e coinvolge tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento e tutti i soggetti presenti sul territorio».

Anche per l’Assessore Roberti «in questi anni si è visto un grosso miglioramento». Dall’esponente della Giunta regionale sono poi arrivate rassicurazioni sul mantenimento di quelle linee contributive che finora hanno dimostrato efficacia.

Tra le azioni previste e già anticipate nel corso dell’incontro odierno da Prefetto e Questore, anche il rafforzamento dei controlli sugli accessi alla città e sulle linee di trasporto pubblico locale e probabilmente il ripristino della zona rossa, aggiornata alla luce delle novità normative, visto il riscontro positivo dell’esperienza 2025.

Confermata la disponibilità degli operatori economici a mettere a disposizione steward privati per coadiuvare forze dell’ordine e Polizia locale, all’interno di quello che più volte è stato definito un sistema di sicurezza urbana integrata.

Il dispositivo di prevenzione sarà rafforzato, in particolare in occasione dei grandi eventi, con specifiche ordinanze da definire nelle prossime settimane. Tra le misure già sperimentate con risultati positivi figurano il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nelle ore notturne, il divieto di utilizzo di vetro e lattine, la limitazione della musica nei locali e il divieto di accesso alla spiaggia durante la notte.

«I risultati ottenuti lo scorso anno sono stati positivi – ha concluso il Prefetto – e quando un sistema funziona è bene evitare esperimenti che potrebbero modificarne gli equilibri».