Lignano, successo per la Corsa delle Rose: sport e solidarietà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è svolta con grande partecipazione a Lignano Sabbiadoro la settima edizione della Corsa delle Rose, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio che ha richiamato quasi un migliaio di iscritti, in gran parte donne.

Un appuntamento ormai tradizionale che unisce sport, benessere e solidarietà, aperto comunque a tutti, uomini e donne.

Due i percorsi proposti, da 4,5 e 8 chilometri, con partenza dal Lungomare Riva e tracciati tra Pineta e Sabbiadoro, offrendo scorci suggestivi della località balneare. Non una gara competitiva, ma un’occasione per partecipare liberamente, correndo o camminando, all’insegna del divertimento.

L’iniziativa ha avuto anche un importante risvolto solidale: il ricavato sarà destinato alla LILT di Udine per sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

Al traguardo, come da tradizione, una rosa è stata donata a tutte le partecipanti, simbolo dell’evento. Una giornata di festa e condivisione, dove, come sempre, ha vinto chi ha scelto di esserci.