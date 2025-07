Lignano verso il tutto esaurito, in coda fin dal primo mattino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano Sabbiadoro la voglia di mare è forte e visibile fin dalle prime ore del mattino. Qua siamo allo Stabilimento 7 e, già intorno alle otto, i bagnanti sono in coda per assicurarsi l’ombrellone migliore, magari in prima fila, con vista sul mare e un po’ di brezza. Temperature che sfiorano i 30 gradi non scoraggiano nemmeno gli sportivi: dalle 7 del mattino, c’è chi gioca a beach volley o si sfida a bocce approfittando delle ore più fresche, prima che il sole diventi implacabile. Una giornata che parte presto, nel week end che si annuncia da quasi tutto esaurito.