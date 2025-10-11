L’ITS Academy Udine festeggia 15 anni: nuova sede e sguardo al futuro

Quindici anni di crescita e di impegno per formare i professionisti del futuro. L’ITS Academy di Udine ha celebrato l’anniversario dei 15 anni di attività inaugurando la nuova sede, pensata come spazio innovativo di incontro tra studenti, docenti e imprese del territorio. In questi anni l’istituto ha diplomato centinaia di giovani, con un altissimo tasso di occupazione e percorsi di formazione che spaziano dall’automazione all’informatica, dall’energia sostenibile alla meccatronica. A rendere ancora più speciale la giornata, il concerto dell’Art Percussion Ensemble, che ha accompagnato la cerimonia con un’esibizione dedicata al ritmo e alla creatività, simboli dello spirito dell’ITS.

Paola Perabò Presidente ITS Academy Udine

Alessia Rosolen Assessore regionale istruzione lavoro FVG