Maestro e profeta, Udine saluta il suo ultimo nocchiero per la Serie A

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È morto a 84 anni all’ospedale di Udine, dove era ricoverato da tempo, Giovanni Galeone. Nato a Napoli nel 1941, ma cresciuto a Trieste, Galeone non ha mai vinto trofei importanti, ma è riuscito a lasciare un segno tra gli appassionati di calcio per la bellezza del gioco espresso dalle sue squadre, tanto da essere chiamato maestro e o ‘profeta’, come a Pescara.

Galeone fu l’ultimo allenatore a riportare l’Udinese nella massima serie arrivando al secondo posto nel Campionato di Serie B disputato tra il 1994/95. La festa promozione fu festeggiata in casa dopo la vittoria con la Fidels Andria con l’indimenticabile Gigi Sabani. Fu proprio lui in quell’anno a segnalare Oliver Bierhoff ai Pozzo dopo una partita vinta fuoricasa per 5-1 contro l’Ascoli.

Nella stagione 2005-2006, a 8 giornate dalla fine del campionato di Serie A, assunse nuovamente la guida dell’Udinese, subentrando a Loris Dominissini e Néstor Sensini. Grazie a 4 successi, 3 pareggi e 1 sconfitta consentì ai friulani di salvarsi in extremis.

L’Udinese fu l’ultima squadra di una carriera ultratrentennale, cominciata proprio nelle giovanili bianconere e poi – da primo allenatore – a Pordenone nel 1975.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’ex allenatore arrivati dal mondo dello sport e dalla politica. Tra questi, segnaliamo quello del presidente Fedriga. “Giovanni Galeone – ha dichiarato il governarotore del Fvg – ha lasciato un segno nello sport e il Friuli Venezia Giulia lo ricorda con affetto e gratitudine”.

“A Udine e con l’Udinese – ha aggiunto Fedriga – Galeone ha saputo trasmettere la sua passione, il suo stile di gioco innovativo e il suo spirito libero, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia calcistica regionale”.