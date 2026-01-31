Malignani di Udine, via libera ai lavori: investimento da 15 milioni

Via libera dalla Giunta regionale a un intervento da quasi 15 milioni di euro per la riqualificazione dell’Isis Malignani di Udine.
Approvato il Documento di fattibilità che consente all’Ente di decentramento regionale di avviare la progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico di una parte dell’istituto.
Il progetto riguarda in particolare un blocco con funzioni amministrative e circa trenta aule, frequentate da una scuola che accoglie complessivamente oltre 2.600 studenti.
Come spiegano l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante e l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen, l’intervento rientra in una strategia più ampia per rendere il patrimonio scolastico regionale più sicuro, moderno ed efficiente.
I lavori, finanziati con fondi europei FESR 2021–2027, puntano a migliorare sicurezza, sostenibilità e comfort degli spazi, con la possibilità futura di un ampliamento dell’edificio e di una nuova hall di ingresso.