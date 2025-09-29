Maltempo, interventi per 5,5 mln ad Aquileia, Latisana, Lignano

Cinque milioni e mezzo di euro per realizzare interventi urgenti a Latisana, Lignano e Aquileia che evitino il ripetersi di situazioni emergenziali come quelle causate dal maltempo delle scorse settimane. E’ una prima stima emersa durante l’incontro, questo pomeriggio nella sede della protezione civile a Palmanova, tra l’assessore regionale Riccardo Riccardi, i sindaci di Latisana, Lanfranco Sette, di Aquileia, Emanuele Zorino, insieme ai presidenti del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, e del Cafc, Salvatore Benigno, con i relativi tecnici.

“Abbiamo avviato un percorso condiviso – ha spiegato Riccardi – per definire misure puntuali e immediate, coordinate complessivamente dalla Protezione civile, che possano ridurre i rischi e salvaguardare le comunità locali”.

Per Latisana si prevede un impegno di circa 2 milioni di euro, mentre ad Aquileia serviranno circa 500mila euro; a questi si aggiungono interventi per circa 3 milioni nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, al fine di un miglior coordinamento di tutto il sistema idraulico dell’area latisanese-lignanese. Le risorse saranno suddivise tra Consorzio di bonifica Pianura Friulana e Cafc.

In particolare, sono state previste opere a Pertegada e ad Aprilia Marittima, località particolarmente esposte a criticità per la presenza di numerosi scantinati e per le difficoltà della rete fognaria. Ulteriori interventi interessano Bevazzana. Ad Aquileia è previsto l’ammodernamento del sistema idraulico della Tullia, dove l’idrovora necessita di aumenti di portata.

“Entro la settimana – ha concluso Riccardi – aggiorneremo il quadro degli interventi puntuali e dei relativi fabbisogni, con la collaborazione dei Comuni e dei due enti, in modo che possano essere previste le risorse necessarie nelle prossime manovre di bilancio”.