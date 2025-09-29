  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 29 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Maltempo, interventi per 5,5 mln ad Aquileia, Latisana, Lignano
Sanità, chiuso l’accordo integrativo tra Regione e medici di famiglia
Nuovo ospedale di Pordenone, primi ingressi il 29 novembre
Nuove droghe tra i giovani in Friuli: sequestri a Sacile e...
Le opposizioni a Fedriga: “La Regione riconosca lo Stato di Palestina”
Confcommercio Udine: «Recensioni false e dumping contrattuale, fenomeni da contrastare con...
Fondazione Friuli e Università di Udine: alleanza rinnovata
Regione, plauso trasversale per innovazione e semplificazione nel commercio
Crisi Tirso: Rosolen, prosegue impegno su ricollocazione e rilancio
Despar Nord, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Andos Udine insieme
BUSINESS FVG


Territorio

Maltempo, interventi per 5,5 mln ad Aquileia, Latisana, Lignano

Redazione
Autore: Redazione

Cinque milioni e mezzo di euro per realizzare interventi urgenti a Latisana, Lignano e Aquileia che evitino il ripetersi di situazioni emergenziali come quelle causate dal maltempo delle scorse settimane. E’ una prima stima emersa durante l’incontro, questo pomeriggio nella sede della protezione civile a Palmanova, tra l’assessore regionale Riccardo Riccardi, i sindaci di Latisana, Lanfranco Sette, di Aquileia, Emanuele Zorino, insieme ai presidenti del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, e del Cafc, Salvatore Benigno, con i relativi tecnici.
“Abbiamo avviato un percorso condiviso – ha spiegato Riccardi – per definire misure puntuali e immediate, coordinate complessivamente dalla Protezione civile, che possano ridurre i rischi e salvaguardare le comunità locali”.
Per Latisana si prevede un impegno di circa 2 milioni di euro, mentre ad Aquileia serviranno circa 500mila euro; a questi si aggiungono interventi per circa 3 milioni nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, al fine di un miglior coordinamento di tutto il sistema idraulico dell’area latisanese-lignanese. Le risorse saranno suddivise tra Consorzio di bonifica Pianura Friulana e Cafc.
In particolare, sono state previste opere a Pertegada e ad Aprilia Marittima, località particolarmente esposte a criticità per la presenza di numerosi scantinati e per le difficoltà della rete fognaria. Ulteriori interventi interessano Bevazzana. Ad Aquileia è previsto l’ammodernamento del sistema idraulico della Tullia, dove l’idrovora necessita di aumenti di portata.
“Entro la settimana – ha concluso Riccardi – aggiorneremo il quadro degli interventi puntuali e dei relativi fabbisogni, con la collaborazione dei Comuni e dei due enti, in modo che possano essere previste le risorse necessarie nelle prossime manovre di bilancio”.

Invasione di coleotteri della farina a Jalmicco

Festival della Città Ideale al via con Ezio Mauro e Luciana Caste

“Esprimi un desiderio” a Palmanova: sold out con Fedriga e Max Angioni

Protezione civile, formazione per 4mila volontari in 3 anni. Via ai corsi

Nasce la Scuola di alta formazione sulla Resilienza

Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova

Maltempo, interventi per 5,5 mln ad Aquileia, Latisana, Lignano
Sanità, chiuso l’accordo integrativo tra Regione e medici di famiglia
Nuovo ospedale di Pordenone, primi ingressi il 29 novembre
Nuove droghe tra i giovani in Friuli: sequestri a Sacile e Latisana
Le opposizioni a Fedriga: “La Regione riconosca lo Stato di Palestina”
