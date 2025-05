Maltempo, primi allagamenti e situazione critica a Persereano e Percoto

Una forte ondata di maltempo ha colpito la regione fin dalle prime ore del mattino. Temporali intensi e una supercella in Bassa Friulana hanno causato forte attività elettrica, piogge localizzate e oltre 200 fulmini in meno di otto ore. I primi allagamenti sono stati segnalati a San Vito al Tagliamento e Pravisdomini, mentre i fiumi restano sotto osservazione: il Cornia-Loncon ha superato il livello di attenzione. Particolarmente critica la situazione anche a Persereano e Percoto, dove si registrano problemi per lo scaricamento a valle dell’onda di piena del canale Ledra Tagliamento, con il rischio di allagamenti. L’allerta meteo resta attiva anche per la serata, con previsioni di nuovi rovesci e temporali, spinti dallo Scirocco, soprattutto sulla pianura e lungo la costa.