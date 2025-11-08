Malvasia senza confini, nasce il grande itinerario del vino nel Mediterraneo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Malvasia come filo conduttore di identità, tradizioni e nuovi orizzonti per le aziende e i territori del Mediterraneo. Dal palcoscenico del Merano Wine Festival prende il via “Malvasia senza Confini”, il progetto che trasforma un vitigno millenario in un itinerario di territori, culture e imprese. Promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, capofila, e da quella di Messina, il programma punta a valorizzare la secolare cultura della Malvasia e farne strumento di sviluppo turistico ed economico.

L’iniziativa unisce simbolicamente Nord e Sud d’Italia e guarda anche oltre i confini nazionali, coinvolgendo le zone del vino tra Adriatico, Ionio ed Egeo: dal Friuli alla Sicilia, fino a Croazia, Grecia e Ucraina. Nella prima fase verranno mappate tutte le varietà di Malvasia in Italia e all’estero, disegnando una nuova geografia del vino e della cultura mediterranea; nella seconda, si lavorerà a percorsi di turismo lento, itinerari ciclabili e iniziative dedicate alla Dieta Mediterranea e alla Cucina Italiana candidata Unesco.

L’obiettivo, ha spiegato il presidente della CCIAA Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo, è “valorizzare un patrimonio comune e trasformarlo in opportunità originali e concrete per le imprese e i territori coinvolti”.