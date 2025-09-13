“Maman” la trasmissione di Telefriuli compie 10 anni: festa a Friuli Doc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pomeriggio di giochi, risate e allegria ha animato la Biblioteca Joppi” di Udine, in occasione di Friuli Doc. L’ARLeF e la nostra emittente hanno festeggiato il decimo compleanno di “Maman!”, la prima trasmissione televisiva per bambini completamente in friulano.

L’evento, intitolato “Bon complean Maman!”, ha richiamato numerosi bambini e famiglie, ansiosi di incontrare i personaggi più amati del programma. Protagoniste della festa sono state la conduttrice Daria Miani, la sua vicina di casa Desiree Chiappo Debegnach e l’esuberante “cusine Bete”. Le tre hanno coinvolto i piccoli in un divertente laboratorio, tra canti, balli e attività che hanno reso l’apprendimento della lingua friulana un gioco.

“Maman!”, che tornerà in onda con la sua decima stagione a partire da ottobre, è molto più di un semplice programma televisivo. Nato per colmare la mancanza di contenuti in friulano per i più giovani, il format è diventato un prezioso strumento per mettere in contatto i bambini e le loro famiglie con il plurilinguismo della regione.