Manovra regionale 2027: 6,7 miliardi di euro:190 milioni in più

Oltre 6 miliardi e 700 milioni di euro per la manovra finanziaria 2027 del Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato definitivamente il disegno di legge di Stabilità e il collegato, con risorse in crescita di 190 milioni rispetto allo scorso anno.

La fetta più consistente, quasi 3 miliardi e 900 milioni, è destinata alla salute, alle politiche sociali e alla disabilità. Seguono le autonomie locali, la sicurezza e le politiche dell’immigrazione con oltre 721 milioni, mentre alle infrastrutture e al territorio vanno quasi 576 milioni.

Previsti inoltre 270 milioni per lavoro, formazione, istruzione e famiglia, 205 milioni per attività produttive e turismo e oltre 119 milioni per cultura e sport.

Per gli enti locali è previsto un ulteriore incremento delle risorse del 4,5 per cento.

Una manovra che, secondo l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, punta a rafforzare i servizi ai cittadini e a sostenere gli investimenti sul territorio.

La manovra passerà ora all’esame delle Commissioni consiliari, con l’approvazione definitiva prevista nel mese di dicembre. È in programma anche un confronto con le organizzazioni sindacali.