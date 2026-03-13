Mara e i suoi dieci cani, la musica di strada che commuove Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha 36 anni, è originaria di Varese e da tempo vive viaggiando per l’Italia con una chitarra e i suoi inseparabili compagni a quattro zampe. È l’artista di strada Mara Gobbato, che in questi giorni suona nel centro di Udine attirando l’attenzione di molti passanti davanti a palazzo D’Aronco.

La sua è una vita itinerante fatta di musica, incontri e soste nelle piazze delle città.

Con lei c’è una vera e propria famiglia: i suoi dieci cani Punky, Hippie, Stella, Bello, Ponce, Mistico, Luna, Sole, Zara e Rocky, che la accompagnano in ogni tappa del viaggio.

Una scelta di vita fuori dagli schemi, che unisce arte di strada, amore per gli animali e libertà.