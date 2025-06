Maristella Nardin di Tavagnacco è “Miss Distretto delle Meraviglie”

Il “Distretto del Commercio del Friuli Orientale” ha eletto la sua Miss! Maristella Nardin, diciannove anni di Tavagnacco (Ud) neodiplomata al Liceo delle Scienze Umane con la passione del ballo e del canto, premiata dal Sindaco di Manzano Piero Furlani e dal manager del Distretto Edi Sommariva, è stata eletta “Miss Distretto delle Meraviglie” titolo che le “apre le porte” per le finali regionali valide per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

L’elezione è avvenuta a Villa Romano a Case di Manzano (Ud) nel corso dell’evento “Festival delle Meraviglie” organizzato dal Distretto del Commercio del Friuli Orientale in collaborazione con il Comune di Manzano.

Con Maristella sono anche state premiate: al secondo posto con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza” Viviana Gambirasio, ventunenne di Pagnacco (Ud) studentessa di economia aziendale; terza classificata “Miss Framesi” Greta Santin, ventitré anni di Azzano Decimo (Pn) neo laureata in architettura d’interno e design; quarta classificata Martina Cantarutti, diciotto anni di Fiume Veneto (Pn) studentessa in una scuola professionale per acconciatori; al quinto posto Sofia Pasqualin, ventidue anni di San Michele al Tagliamento che lavora in un’azienda alimentare; sesta classificata Alice Canzian, ventun anni di Fontanafredda (Pn), studentessa di Medicina.

È stata inoltre assegnata a Vittoria De Luca diciassette anni di Trieste la fascia di “Miss Mascotte” titolo riservato a ragazze non ancora maggiorenni che vogliono comunque iniziare il percorso di selezioni per “Miss Italia” e conquistarsi un posto alle finali regionali nel 2026.

Maristella, Viviana, Greta e Martina sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Lo spettacolo a Villa Romano, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso; ospiti Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” e le Prefinaliste nazionali del 2024 Angela Borghese “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” e Sofia Candotti “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”.

Prossima selezione in programma in Friuli Venezia Giulia, venerdì 11 luglio alle 21.00 in diretta su Telefriuli per l’elezione di “Miss In Onda”.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2025) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.