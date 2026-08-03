Martignacco, bimbi del nido coabitano con anziani

Affiancare al centro diurno per anziani e all’asilo nido già esistenti nella propria sede di Torreano di Martignacco un terzo edificio, che possa favorire l’abitare inclusivo.
E’ il progetto di Emet, Fraternità Comunitaria ODV, impegnata nell’attività di sensibilizzazione della comunità nei confronti dell’abitare inclusivo, proponendosi di dare vita a un servizio di domiciliarità rivolto agli anziani non autosufficienti creando attorno a loro un ambiente familiare, caratterizzato dall’interazione e dal contatto con le generazioni più giovani.
L’associazione, nata nel 1985, e operante nel 3° settore,