Martignacco festeggia i 111 anni di Dorina

Quattro compleanni speciali: oggi Udine festeggia Rina, Fabiola, Ines e Luigi, i suoi nuovi quattro centenari ospitati nella residenza per Anziani del Gruppo Zaffiro. Ed è festa anche per Dorina Cecconi, che il 7 novembre ha spento 111 candeline e può vantarsi di aver raggiunto il ragguardevole traguardo di essere la donna più anziana del Friuli Venezia Giulia e una delle più anziane d’Italia. Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha fatto loro visita portando gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città. A questi auguri speciali si unisce anche la redazione di Telefriuli