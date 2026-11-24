Si è svolta questa mattina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la nuova edizione di “Maturità è”, l’iniziativa promossa dall’AFDS provinciale di Udine con il proprio Gruppo Giovani e condotta dalla giornalista Francesca Spangaro, dedicata agli studenti delle quinte superiori del territorio per accompagnarli verso la maturità e la vita adulta.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’assessore comunale Carlo Giacomello, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e della direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Patrizia Pavatti, che hanno invitato ragazze e ragazzi a cercare la propria strada imparando anche dagli errori, senza mai perdere l’attenzione verso gli altri.

Nel corso della mattinata il Gruppo Giovani AFDS Udine. guidato da Irene Matellon, ha richiamato il valore del volontariato e del passaggio generazionale legato al dono del sangue, mentre la Polizia Stradale — con il commissario capo dirigente Stefania Gangemi e l’ispettore Daniele Zuliani — ha richiamato l’attenzione sui rischi della strada e sulle responsabilità alla guida quando non vengono rispettate le regole. Sul fronte sanitario, il direttore del Dipartimento dell’Area Immuno-Trasfusionale e della SOC Medicina Trasfusionale Giovanni Barillari ha illustrato il funzionamento della donazione e del post donazione, ribadendo la sinergia tra mondo associativo e servizio sanitario.

Spazio poi alle testimonianze dirette: Stefano Valvason, presidente della sezione AFDS di Ronchis, insieme a Enrico e Riccardo Pizzolitto, ha raccontato l’impegno alla guida di una realtà locale dinamica per mostrare come anche i giovani possano fare la differenza. La psicologa e psicoterapeuta Giulia Mondolo ha affrontato le incertezze del dopo-diploma, invitando a leggere il confronto con gli altri e le possibili deviazioni del percorso come occasioni di crescita e scoperta di sé. A portare il punto di vista dello sport professionistico è stato invece il difensore dell’Udinese Calcio Nicolò Bertola, che ha soffermato l’attenzione su stili di vita sani, vicini alla cultura della donazione, e sul valore del lavoro di squadra.

A chiudere l’incontro sono stati gli interventi del consigliere AFDS per le studentesche Marco Rossi, della coordinatrice del progetto Città Sane del Comune di Udine Stefania Pascut e della presidente provinciale dell’AFDS Manuela Nardon, che hanno rivolto ai ragazzi un incoraggiamento diretto a mettersi in gioco senza timore di sbagliare, con la certezza di poter contare sull’accompagnamento delle realtà del territorio.