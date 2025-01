Una cerimonia che, richiamando una tradizione secolare, rinsalda il senso di comunità di Gemona. La cerimonia è stata anticipata dal corteo in vestiti d’epoca, mentre sotto la loggia del municipio si è tenuta la proclamazione del Tallero, successivamente consegnato in chiesa all’autorità religiosa, dentro il duomo di Santa Maria assunta. Il sindaco, Roberto Revelant, ha offerto anche quest’anno in chiesa la moneta coniata nel 1780, il tallero d’argento.