Meteo, da stasera allerta gialla per il forte vento

Un fronte freddo di origine atlantica attraverserà le Alpi questa notte, determinando instabilità atmosferica e un deciso afflusso di correnti settentrionali più fredde. I venti soffieranno da nord o nord-est, con raffiche forti in alcune aree. Per questo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 23.59 di stasera, fino alle 12 di domani su tutto il territorio regionale. Sulla costa, in particolare, si registrerà Bora intensa. Nel corso del pomeriggio è atteso un miglioramento. Il forte vento potrebbe creare disagi dovuti al vento, tra cui interruzioni della viabilità e potenziali danni strutturali. Per la giornata di domani inoltre si prevedono precipitazioni moderate nelle zone occidentali e intense in quelle orientali, accompagnate da possibili temporali. La quota neve si abbasserà fino a 600-700 metri.