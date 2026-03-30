Microplastiche dai lavaggi domestici: al via progetto pilota in FVG

È stato presentato a Udine un progetto pilota per contrastare la diffusione delle microplastiche derivanti dai lavaggi domestici. L’iniziativa, promossa dai Comuni di Pradamano, Pavia di Udine, Premariacco e Cividale, coinvolgerà circa 10 mila cittadini.
Ogni anno, secondo le stime, ogni famiglia rilascia nei depuratori microfibre sintetiche equivalenti a circa due sacchetti di plastica. Particelle difficili da intercettare, che finiscono nei fiumi e nei mari o si accumulano nei fanghi di depurazione, spesso riutilizzati in agricoltura.
Un fenomeno tutt’altro che marginale: le microplastiche rientrano nella catena alimentare e possono avere effetti sulla salute umana ancora in fase di studio.
L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di filtri da installare allo scarico delle lavatrici, in grado di trattenere fino al 90% delle microfibre, evitando la dispersione nell’ambiente.
Il progetto punta a colmare la carenza di dati attraverso attività di monitoraggio e analisi, con l’obiettivo di comprendere meglio il fenomeno e definire politiche pubbliche più efficaci per ridurre l’impatto ambientale.
L’iniziativa ha anche una valenza strategica: anticipare le future normative europee e migliorare la gestione dei fanghi di depurazione, con possibili benefici ambientali ed economici per il territorio.
Un esempio di collaborazione tra enti locali e istituzioni regionali per affrontare una delle sfide emergenti della transizione ecologica.