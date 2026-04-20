Mille mc di sabbia recuperati dalle alghe tornano a Lignano

Anche quest’anno, la sabbia recuperata dalle alghe raccolte sulla battigia di Lignano è stata riportata in spiaggia: si tratta di mille metri cubi in tutto, corrispondenti al carico di una cinquantina di camion.
Prosegue il percorso della società Lignano Pineta verso una gestione sempre più sostenibile del litorale, attraverso un intervento concreto e tangibile di economia circolare. Quanto recuperato nel corso della stagione 2025 è stato ricollocato al proprio posto.
Il processo prende avvio dalla raccolta quotidiana delle alghe lungo la spiaggia in concessione, effettuata con mezzi meccanici, ma soprattutto con attrezzature manuali, per limitare al minimo la presenza di sabbia nel materiale raccolto. Questo viene quindi trasferito all’impianto del Pantanel dove viene sottoposto a vagliatura: la frazione sabbiosa residua viene cioè separata dalla componente organica. La sabbia recuperata, stoccata nei mesi invernali in aree autorizzate, viene redistribuita lungo il litorale.
“La possibilità di reimpiegare la sabbia – dichiara il presidente della società Lignano Pineta Giorgio Ardito – è stata resa possibile grazie a un articolato iter autorizzativo regionale, seguito dal geologo Aldo Canziani, che ha consentito di trasformare un materiale di risulta in una risorsa nuovamente disponibile per il territorio”.