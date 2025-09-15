  • Aiello del Friuli
lunedì 15 Settembre 2025
Territorio

Miss Italia: a Francesca Dri di Udine i titoli di "Miss Eleganza 2025" e "Miss Creatività"

Questa sera l'assegnazione del titolo più ambito
Redazione
Autore: Redazione

In attesa dell’elezione della nuova Miss Italia, in diretta questa sera dal PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM), sono stati assegnati i titoli nazionali alle finaliste dell’86^ edizione del Concorso di bellezza. Francesca Dri di Udine si è aggiudicata i titoli nazionali di “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività”.

FRANCESCA DRI – “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività 2025”

Francesca Dri ventitré anni di Udine, sta studiando Economia e gestione aziendale e lavora come barista. La timidezza e la paura di non riuscire nei suoi scopi frenano talvolta il suo cammino. Ogni volta, però, lo riprende con coraggio.

Ha vinto il titolo di “Miss In Onda” su Telefriuli e, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro le è stata assegnata la fascia di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.

