Mondiali SAR, il cane Gangster e Elena tra i migliori al mondo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha 7 anni, è un border collie ed è addestrato a salvare vite umane: si chiama Gangster ed è il protagonista, insieme alla sua conduttrice Elena Meda, dei Campionati Mondiali SAR in Slovenia.

Le gare mettono alla prova unità cinofile specializzate nella ricerca di persone disperse, simulando scenari reali come boschi o zone impervie.

Elena e Gangster di Lignano Sabbiadoro, unico binomio del Friuli Venezia Giulia, sono arrivati alla competizione dopo un lungo percorso di addestramento e aver superato le selezioni italiane nella disciplina , che valuta capacità di ricerca, obbedienza e lavoro sul campo.

In Slovenia hanno ottenuto un importante sesto posto nella loro disciplina su 43 partecipanti da tutto il mondo, confermando l’alto livello raggiunto.

Un risultato che si inserisce nella grande prova della squadra italiana, seconda classificata nella graduatoria a squadre.