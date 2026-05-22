Monopattini a Udine, Muzzatti: “Attivate l’assicurazione”

Gli agenti della Polizia Locale di Udine sono impegnati da circa una settimana anche nei controlli di chi utilizza il monopattino elettrico. Dopo la stretta del codice della strada, i rischi per chi non è dotato di targa, non ha la copertura assicurativa per la responsabilità civile o non indossa il casco sono diventati decisamente seri.

L’assessore alla Polizia Locale Rosi Toffano ricorda che