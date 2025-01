Montagna friulana, boom di presenze anche a inizio 2025

Dopo un Natale da record, la montagna friulana continua ad ottenere ottime presenze anche per l’inizio del 2025. Oggi sullo Zoncolan in tanti hanno scelto di passare il week end dell’epifania sugli sci. Nei sei poli sciistici della regione sono stati registrati 70mila primi ingressi a fine dicembre. Un dato che, se confrontato rispetto ai numeri del 2023, segna un incremento del 35,5%, grazie anche ad un meteo favorevole. Nel rendere noti gli ingressi, l’assessore regionale al Turismo Sergio Bini ha sottolineato che i numeri rendono merito anche al gran lavoro svolto negli ultimi anni per migliorare la ricettività e innalzare la qualità dell’offerta turistica, invernale ed estiva. Durante le festività, ad attrarre maggiori turisti è stato il polo di Tarvisio che ha registrato 23.500 presenze. Segue lo Zoncolan con circa 20mila sciatori, Piancavallo con circa 14mila ingressi, Sappada con 5.600 presenze; Forni di Sopra e Sauris con poco meno di 4mila presenze, e chiude Sella Nevea che sfiora i 3mila ingressi.