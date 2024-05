Attesi un migliaio di biker alla Motobenedizione a Tricesimo

“Cavalcare” le strade con il cuore e il cervello sempre accesi. Motociclisti attesi a Tricesimo domenica 26 maggio per la Motobenedizione che si terrà al Santuario della Madonna Missionaria, a ridosso del Castello. Circa mille biker prenderanno parte al ritrovo della 13ima edizione organizzata dall’Associazione Cavalieri delle nubi.

L’adunanza è prevista nel piazzale del Santuario alle ore 10. Alle 11 inizierà la Santa Messa in ricordo degli amanti della due ruote a motori che hanno perso la vita, mentre alle 12 la funzione arriverà al suo culmine con la benedizione dei mezzi e dei loro piloti impartita da don Michele Zanon sul sagrato della chiesa, con il fatidico “rombo dei motori al cielo” , ovvero l’accensione simultanea di tutte le moto presenti per l’iniziativa.

Seguirà una parata ordinata accompagnata da motociclisti dell’Arma dei Carabinieri verso il centro Tricesimo con arrivo all’area festeggiamenti di Laipacco, in via San Giuseppe 14.

Nel pomeriggio si terrà l’estrazione della lotteria che vedrà come primo premio una e-bike Cross Core messa in palio dalla Yamaha.. Saranno inoltre premiati il gruppo più numeroso, il motociclista più anziano, quello più giovane e quello proveniente da più lontano.

Sono invitati a partecipare tutti i motociclisti basta avere un motore, un manubrio e due ruote e tutta la comunità di Tricesimo.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, questo evento è nato con l’intento di offrire qualcosa in più ai motociclisti: vuole essere un modo diverso e ancora più profondo di vivere la passione dalle moto, la propria fede e di aumentare la sensibilità sociale verso gli ultimi. In tale spirito, prima sono nati i Motopellegrinaggi e poi la Motobenedizione. In contemporanea sono partite iniziative di solidarietà e carità a favore dei più deboli: varie associazioni in Italia che operano a favore di minori, disabili, immigrati, missioni in Africa e, ultimamente, anche in Ucraina. Tali luoghi sono fisicamente e periodicamente raggiunti da rappresentanti dei Cavalieri delle nubi, per rendersi conto personalmente di necessità e bisogni delle singole realtà.

I proventi raccolti saranno devoluti per sostenere un nuovo progetto in una delle ultime mete raggiunte dall’Associazione, il Benin, dove le Suore della Provvidenza di San Luigi Scrosoppi hanno aperto da poco una nuova frontiera presso il villaggio di Setto per fornire assistenza alla popolazione, in particolare ai più piccoli e bisognosi, messi a dura prova da molteplici difficoltà a causa della criticità incontrate ogni giorno.