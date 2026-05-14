Mu, il cane anziano accanto alla padrona fino alla fine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era rimasto solo nell’appartamento di via Aquileia dopo la morte della sua padrona, avvenuta il 18 aprile.

Protagonista della vicenda un labrador di 17 anni, Mu, trovato in condizioni gravissime: deperito, quasi cieco, incapace di alzarsi e senza mangiare da almeno 48 ore.L’animale è rimasto accanto alla sua padrona fino alla fine e grazie all’intervento del Comune di Udine e alla sezione Udine dell’associazione Leidaa, il cane è stato soccorso evitando il trasferimento in canile.Ricoverato e assistito dai volontari, dopo alcuni giorni le sue condizioni sono peggiorate e il cane è morto, ma circondato dall’affetto e dalle cure di chi ha cercato di restituirgli dignità e compagnia negli ultimi momenti della sua vita.Oggi il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore Rosi Toffano hanno incontrato e ringraziato l’associazione per il supporto dato alla città, dove vivono circa 10 mila cani, ricordando anche l’importanza di pensare al futuro dei propri animali quando rimarranno senza il loro “padrone”.

In una parola, una sorta di “dopo di noi” degli animali.